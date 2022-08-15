Olsen G.Saray’da

Marcao sonrasında stoper arayışına giren G.Saray, Nelsson'un ayrılık ihtimaliyle da vites yükseltti ve Andreas Hanche-Olsen'in işini bitirdi. Belçika ekibi Gent'te forma giyen 25 yaşındaki Norveçli oyuncu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, sonrasında da kulübü ile masaya oturdu. Görüşmelerde bonuslar üzerine ağırlık veren G.Saray yönetimi, istediğine ulaştı ve bonuslarla 3 milyon Euro karşılığında Gent ile el sıkıştı.Ülkesinde Stabaek kulübünde yetişen ve 2020-21 sezonunda 800 bin Euro karşılığında Gent'e transfer olan oyuncu 97 maçta sahaya çıktı. Attığı iki golün yanı sıra 2 defa da asist yapan Olsen hem sağ hem de sol stoper olarak forma giyebiliyor.D.YERİ: BODO / NORVEÇYAŞ: 25BOY: 1.85AYAK: SAĞKULÜP: GENTKONTRAT SONU: 30 HAZİRAN 2023P.DEĞERİ: 4 MİLYON EURO