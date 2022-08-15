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Giriş Tarihi: 15.8.2022

Olsen G.Saray’da

BERKAY TURAN
Olsen G.Saray’da

Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Norveçli oyuncunun işini bonuslarla 3 milyon Euro’ya bitirdi. Hem sağ hem sol stoper olarak forma giyebilen Andreas Hanche-Olsen savunmanın jokeri olacak

Marcao sonrasında stoper arayışına giren G.Saray, Nelsson'un ayrılık ihtimaliyle da vites yükseltti ve Andreas Hanche-Olsen'in işini bitirdi. Belçika ekibi Gent'te forma giyen 25 yaşındaki Norveçli oyuncu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, sonrasında da kulübü ile masaya oturdu. Görüşmelerde bonuslar üzerine ağırlık veren G.Saray yönetimi, istediğine ulaştı ve bonuslarla 3 milyon Euro karşılığında Gent ile el sıkıştı. Belçika temsilcisi, 1 sezon kontratı kalan oyuncu için daha fazla direnemezken Olsen'in de G.Saray'ı istemesi Aslan'ın elini güçlendirdi. Ülkesinde Stabaek kulübünde yetişen ve 2020-21 sezonunda 800 bin Euro karşılığında Gent'e transfer olan oyuncu 97 maçta sahaya çıktı. Attığı iki golün yanı sıra 2 defa da asist yapan Olsen hem sağ hem de sol stoper olarak forma giyebiliyor. Oyuncu ayrıca kariyeri boyunca sağ ve sol bek olarak da dönem dönem sahaya çıkması nedeniyle savunma hattının da jokeri olarak lanse ediliyor.

OLSEN KIMDIR?
D.YERİ: BODO / NORVEÇ
YAŞ: 25
BOY: 1.85
AYAK: SAĞ
KULÜP: GENT
KONTRAT SONU: 30 HAZİRAN 2023
P.DEĞERİ: 4 MİLYON EURO

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