Olsen G.Saray’da

Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Norveçli oyuncunun işini bonuslarla 3 milyon Euro’ya bitirdi. Hem sağ hem sol stoper olarak forma giyebilen Andreas Hanche-Olsen savunmanın jokeri olacak
Marcao sonrasında stoper arayışına giren G.Saray, Nelsson'un ayrılık ihtimaliyle da vites yükseltti ve Andreas Hanche-Olsen'in işini bitirdi. Belçika ekibi Gent'te forma giyen 25 yaşındaki Norveçli oyuncu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, sonrasında da kulübü ile masaya oturdu. Görüşmelerde bonuslar üzerine ağırlık veren G.Saray yönetimi, istediğine ulaştı ve bonuslarla 3 milyon Euro karşılığında Gent ile el sıkıştı. Belçikatemsilcisi, 1 sezon kontratıkalan oyuncu içindaha fazladirenemezkenOlsen'inde G.Saray'ıistemesiAslan'ın elini güçlendirdi. Ülkesinde Stabaek kulübünde yetişen ve 2020-21 sezonunda 800 bin Euro karşılığında Gent'e transfer olan oyuncu 97 maçta sahaya çıktı. Attığı iki golün yanı sıra 2 defa da asist yapan Olsen hem sağ hem de sol stoper olarak forma giyebiliyor. Oyuncuayrıca kariyeri boyuncasağ ve sol bek olarak dadönem dönem sahaya çıkmasınedeniyle savunmahattının da jokeri olaraklanse ediliyor.
OLSEN KIMDIR?
D.YERİ: BODO / NORVEÇ
YAŞ: 25
BOY: 1.85
AYAK: SAĞ
KULÜP: GENT
KONTRAT SONU: 30 HAZİRAN 2023
P.DEĞERİ: 4 MİLYON EURO