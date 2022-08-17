Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan stoper harekatı! Hanche Olsen, Abdul Mumin, Alexandre Penetra, Isak Hien...
Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:56 Son Güncelleme: 17.8.2022 14:24

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan stoper harekatı! Hanche Olsen, Abdul Mumin, Alexandre Penetra, Isak Hien...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan stoper harekatı! Hanche Olsen, Abdul Mumin, Alexandre Penetra, Isak Hien...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda Hanche Olsen’in ismi ön plana çıkıyor. Ancak yönetim Penetra, Mumin ve Hien ile de görüşmeler yapıyor. Transfere son noktayı koymak için Okan Buruk’un kararı bekleniyor.

Orta alan ve forvet hattını çok önemli yıldızlarla takviyeler yapan Galatasaray stoper transferinde de artık son viraja girdi. Scout ekibiyle beraber genç ve yüksek potansiyelli isimler üzerine çalışmalar yapan Sarı- Kırmızılılar'da şu anda 4 isim ön plana çıkmış durumda.

Yönetim 1 hafta içinde teknik direktör Okan Buruk'un da görüşünü alarak listedeki yıldızlardan birisini bitirmeyi hedefliyor. Galatasaray'da şu anda ismi en çok ön plana çıkan isim Andreas Hanche Olsen. Yönetim, Gent formasını giyen 24 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı. Belçika kulübüyle pazarlıkların da son noktaya geldiği öğrenildi.

Ancak Sarı-Kırmızılılar listedeki diğer 4 futbolcuyla da görüşmeleri tamamladıktan sonra son kararını verecek. Galatasaray'ın Olsen'e alternatif olarak belirlediği stoperler Guimares formasını giyen Abdul Mumin, Famalicao'dan Alexandre Penetra ve Djurgarden'de oynayan Isak Hien. Okan Buruk'un bu 4 oyuncuyla ilgili henüz son kararını vermediği, ekibiyle beraber yapacağı çalışmaların ardından yönetime net bir isim sunacağı öğrenildi.



Yönetim şu anda tüm futbolcuların kulüpleri ve menajerleriyle pazarlıkları son noktaya getirmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar hem kısa sürede takıma önemli katkılar sağlayacak hem de gelecekte kulübe ekonomik artılar sağlayabilecek bir ismi kadrosuna katmayı istiyor.

Şu anda Galatasaray'a transferi en yakın stoper Hanche Olsen olarak gösteriliyor. Norveçli yıdızın Sarı-Kırmızılılar'a gelmeyi çok istediği de gelen bilgiler arasında. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama!
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 16 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, 14. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL?
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 | Ziraat Bankası emekliye ne kadar ve kaç TL promosyon veriyor?
Didim'deki tecavüz soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li Atabay yeniden yargılanacak
Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? - FB MAÇI CANLI YAYIN
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
YKS TABAN PUANLARI 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite 2022 YKS taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu
TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 81 ilde TOKİ sosyal konut projesi 2022 başvuru tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan stoper harekatı! Hanche Olsen, Abdul Mumin, Alexandre Penetra, Isak Hien...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA