Ancak Sarı-Kırmızılılar listedeki diğer 4 futbolcuyla da görüşmeleri tamamladıktan sonra son kararını verecek. Galatasaray'ın Olsen'e alternatif olarak belirlediği stoperler Guimares formasını giyen Abdul Mumin, Famalicao'dan Alexandre Penetra ve Djurgarden'de oynayan Isak Hien. Okan Buruk'un bu 4 oyuncuyla ilgili henüz son kararını vermediği, ekibiyle beraber yapacağı çalışmaların ardından yönetime net bir isim sunacağı öğrenildi.





Yönetim şu anda tüm futbolcuların kulüpleri ve menajerleriyle pazarlıkları son noktaya getirmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar hem kısa sürede takıma önemli katkılar sağlayacak hem de gelecekte kulübe ekonomik artılar sağlayabilecek bir ismi kadrosuna katmayı istiyor.



Şu anda Galatasaray'a transferi en yakın stoper Hanche Olsen olarak gösteriliyor. Norveçli yıdızın Sarı-Kırmızılılar'a gelmeyi çok istediği de gelen bilgiler arasında. (Takvim)