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Giriş Tarihi: 18.8.2022 21:01 Son Güncelleme: 18.8.2022 21:06

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Avrupa’da Austria Wien’e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Avrupa’da Austria Wien’e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, deplasmanda oynanacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. TSİ 22.00’de başlayacak mücadelenin ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

İLK 11'LER

AUSTRIA WIEN: Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio.

FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Alioski, Rossi, Joshua King, Serdar Dursun.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjian Alioski, sarı-lacivertli formayı ilk kez bu maçta giyecek.

Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.

ALİOSKİ SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, ilk kez kadroda yer alacak. Sarı-lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan 30 yaşındaki sol bek, UEFA kadrosuna eklenmişti.

Alioski, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkma fırsatı bulacak.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Avrupa’da Austria Wien’e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…
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