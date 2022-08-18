Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Avrupa’da Austria Wien’e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
İLK 11'LER
AUSTRIA WIEN: Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio.
FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Alioski, Rossi, Joshua King, Serdar Dursun.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjian Alioski, sarı-lacivertli formayı ilk kez bu maçta giyecek.
Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.
ALİOSKİ SAHNE ALACAK
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, ilk kez kadroda yer alacak. Sarı-lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan 30 yaşındaki sol bek, UEFA kadrosuna eklenmişti.
Alioski, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkma fırsatı bulacak.