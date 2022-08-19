Video Spor Austria Wien 0-2 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE
Austria Wien 0-2 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE

Austria Wien 0-2 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE

19.08.2022 | 08:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Austria Wien 0-2 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE 06:13
Austria Wien 0-2 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE 19.08.2022 | 08:32
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Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için önündeki son engeli aşmak için Austria Wien ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri yeni transfer Joshua King ve Serdar Dursun kaydetti. 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı skorla Avusturya'dan ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maç sonunda "Henüz bir şey bitmedi." açıklamasında bulundu.

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