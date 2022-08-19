Austria Wien 0-2 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE

Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için önündeki son engeli aşmak için Austria Wien ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri yeni transfer Joshua King ve Serdar Dursun kaydetti. 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı skorla Avusturya'dan ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maç sonunda "Henüz bir şey bitmedi." açıklamasında bulundu.