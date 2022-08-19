Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:13
Austria Wien 0-2 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE 19.08.2022 | 08:32
02:19
Başakşehir Antwerp CANLI İZLE LİNK 18.08.2022 | 16:00
02:31
Malmö Sivasspor CANLI İZLE LİNK 18.08.2022 | 15:58
03:06
01:07:00
TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem atamaları açıklaması | Video 18.08.2022 | 15:25
00:54
Dele Alli Beşiktaş'a çok yakın | Video 17.08.2022 | 11:05
01:39
05:46
02:05
04:35
07:04
Bakan Kasapoğlu: "Her bir ülke bizim rekorumuzu kırmaya çalışacak" | Video 16.08.2022 | 15:50
01:09
01:32
Galatasaray'da flaş transfer! Yıldız isim İstanbul'a geliyor | Video 15.08.2022 | 09:32
05:22
02:55
Morutan İtalya'yı salladı! Sonradan oyuna girdi, 2 asist yaptı | Video 15.08.2022 | 09:25
01:04
Alanyaspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Ghezzal şoku | Video 14.08.2022 | 09:23
06:19
08:02
Jorge Jesus'tan Arda Güler sözleri: "Hakemle fazla konuşuyordu" 12.08.2022 | 00:30
02:40
Slovacko Fenerbahçe CANLI İZLE SSPORT PLUS LİNK | Video 11.08.2022 | 16:43
01:12
Koray Günter Beşiktaş'a çok yakın | Video 11.08.2022 | 12:18
Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için önündeki son engeli aşmak için Austria Wien ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri yeni transfer Joshua King ve Serdar Dursun kaydetti. 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı skorla Avusturya'dan ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maç sonunda "Henüz bir şey bitmedi." açıklamasında bulundu.