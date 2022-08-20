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Giriş Tarihi: 21.8.2022 01:21

Real Madrid deplasmanda farklı kazandı!

AA

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Karim Benzema, Luka Modric, Vinicius Junior ve Federico Valverde kaydetti.

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 4-1 mağlup etti. Karşılaşma karşılıklı penaltılarla başlarken, Real Madrid'de Karim Benzema (Dk.13), Celta Vigo'da İago Aspas (Dk.23) topu ağlarla buluşturan isimler oldu.

Real Madrid 42. dakikada Luka Modric ile bulduğu ikinci golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarı Vinicius Junior (Dk. 56) ve Federico Valverde'nin (Dk. 66) golleriyle farkı artıran eflatun beyazlılar zorlu Vigo deplasmanından 4-1 galip ayrıldı.

Real Madrid'de Eden Hazard'ın 87. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Agustin Marchesin kurtardı. Puanını 6'ya çıkaran Real Madrid averajla liderliğe yükseldi. Celta Vigo ise 1 puanda kaldı.

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Real Madrid deplasmanda farklı kazandı!
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