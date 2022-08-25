Kartal seni kapmasın

alatasaray'da geçen sezonun bankosu olan Berkan Kutlu, 48 resmi maçta 3959 dakika görev almıştı. Midtsjö ve Torreira transferleri sonrası gözden düşen 24 yaşındaki orta saha, ilk haftaBu durumdan rahatsız olan Berkan, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'la görüşerek ayrılmak istediğini söyledi. Berkan Kutlu'nun bu talebine hocası Okan Buruk olumsuz yanıt verdi.Taylan ve Cicaldau'nun olası ayrılığına itiraz etmeyecek olan Okan Buruk, Berkan'dan ise faydalanmayı düşünüyor. Oyuncusu ile konuşan Galatasaray'ın teknik patronu, "Oynamadığın için mutsuzsun, seni anlıyorum. Yeni bir takım kurduk, sana da sıra gelecek. Senden memnunum ve takımda kalmanı istiyorum'' dedi. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş, Berkan Kutlu'nun durumunu yakından takip ediyor.