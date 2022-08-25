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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Kartal seni kapmasın

MEHMET ÖZCAN
Kartal seni kapmasın

Teknik direktör Buruk’un “Oynamadığın için mutsuz olmanı anlıyorum, yeni bir takım kurduk, sıra sana da gelecek” dediği 24 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekibin yakın takibinde

Galatasaray'da geçen sezonun bankosu olan Berkan Kutlu, 48 resmi maçta 3959 dakika görev almıştı. Midtsjö ve Torreira transferleri sonrası gözden düşen 24 yaşındaki orta saha, ilk hafta Antalyaspor karşısında 62 dakika oynadı, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında süre bile alamadı. Bu durumdan rahatsız olan Berkan, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'la görüşerek ayrılmak istediğini söyledi. Berkan Kutlu'nun bu talebine hocası Okan Buruk olumsuz yanıt verdi.

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR
Taylan ve Cicaldau'nun olası ayrılığına itiraz etmeyecek olan Okan Buruk, Berkan'dan ise faydalanmayı düşünüyor. Oyuncusu ile konuşan Galatasaray'ın teknik patronu, "Oynamadığın için mutsuzsun, seni anlıyorum. Yeni bir takım kurduk, sana da sıra gelecek. Senden memnunum ve takımda kalmanı istiyorum'' dedi. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş, Berkan Kutlu'nun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon 4 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan bonservisi alınan ve 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan oyuncusunu kolay kolay bırakmayı düşünmüyor.

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Kartal seni kapmasın
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