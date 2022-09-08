Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor, Ahmed Hassan'ı bir yıllığına kiraladı!
Giriş Tarihi: 8.9.2022 19:00 Son Güncelleme: 8.9.2022 19:02

Alanyaspor, Ahmed Hassan'ı bir yıllığına kiraladı!

AA
Alanyaspor, Ahmed Hassan’ı bir yıllığına kiraladı!

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Yunanistan takımlarından Olympiakos'un 29 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmed Hassan'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, transferin son gününde hareketli saatler geçirdiklerini söyledi.

Santrfor bölgesinde eksikleri olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Olympiakos'tan Ahmed Hassan'ı 1 yıllığına kiraladık. Zaten tanıdığımız, bildiğimiz bir futbolcuydu. Geçen sene de Türkiye'de oynamıştı. İnşallah takımımıza faydalı olacağına inanıyoruz. Hem kulübümüze hem de Ahmed'e hayırlı olsun." dedi.

Mısırlı forvet oyuncusu Ahmed Hassan ise Alanya'da bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlıyım, bir o kadar da motiveyim açıkçası. Burada elimden gelenin en iyisini yapıp, takımımın başarıya ulaşmasına katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hassan, kendisini 1 yıllığına Alanyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

O savcının utandıran mesajları ortaya çıktı! "Bir kez deneyelim karşılığında Selo olayını halledeyim"
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları nelerdir?
Sigara fiyatları 8 Eylül 2022: Sigara zammı var mı; En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
YKS EK TERCİH ÖSYM AİS BAŞVURU EKRANI! 2022 YKS ek tercih kılavuzu, ücreti ve boş kontenjanlar ile üniversite ek tercih nasıl ve nereden yapılır?
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: EYT sorununu çözeceğiz!
Cinayet gibi kazada şok tek kol detayı! Vatandaşların çektiği fotoğraf davanın seyrini değiştirdi
Hükümetten dev sosyal yardım paketi! İşte milyonları ilgilendiren detaylar
İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek! İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman?
Banka banka emekli promosyon veren bankalar 2022: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor, Ahmed Hassan'ı bir yıllığına kiraladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA