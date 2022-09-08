Alanyaspor, Ahmed Hassan’ı bir yıllığına kiraladı!

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, transferin son gününde hareketli saatler geçirdiklerini söyledi.

Santrfor bölgesinde eksikleri olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Olympiakos'tan Ahmed Hassan'ı 1 yıllığına kiraladık. Zaten tanıdığımız, bildiğimiz bir futbolcuydu. Geçen sene de Türkiye'de oynamıştı. İnşallah takımımıza faydalı olacağına inanıyoruz. Hem kulübümüze hem de Ahmed'e hayırlı olsun." dedi.

Mısırlı forvet oyuncusu Ahmed Hassan ise Alanya'da bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlıyım, bir o kadar da motiveyim açıkçası. Burada elimden gelenin en iyisini yapıp, takımımın başarıya ulaşmasına katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hassan, kendisini 1 yıllığına Alanyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.