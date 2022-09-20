Vinicius’a yönelik ırkçı tezahüratlar nedeniyle soruşturma açıldı

BAŞBAKANDAN VİNİCİUS'A DESTEK

İspanya'da uğradığı ırkçı söylemlerden dolayı son bir haftadır gündemde olan Vinicius'a Başbakan Pedro Sanchez de destek verdi.

Sanchez, verdiği bir demeçte, taraftarı olduğu Atletico Madrid'i çok yakından takip ettiğini ancak derbide yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi. İspanya Başbakanı, "Bu tip hareketlere karşı çok sert bir mesaj beklerdim. Takımımdan da bunu isteyeceğim." dedi.

Atletico Madrid Kulübü de yazılı bir açıklama yaparak, "Toplumumuzun başına bela olan ve ne yazık ki sadece pazar günkü maçta değil, spor ve spor dışı birçok alanda ortaya çıkan ırkçı nitelikteki her türlü tutumu şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eyleme katılanların kimliklerinin tespit edilmesi ve eğer kulübe üye iseler yaptırım uygulanması için yetkililerle iletişime geçtik." ifadelerini kullandı.