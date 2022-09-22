Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA'dan sürpriz Final-Four kararı!
Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:48

UEFA'dan sürpriz Final-Four kararı!

UEFA’dan sürpriz Final-Four kararı!

ABD pazarında büyümeyi hedefleyen UEFA, Süper Kupa mücadelesini final-four sistemine geçirmenin planlarını yapıyor. İşte tüm detaylar...

UEFA'nın sürpriz planı dünya gündemine oturdu.

The Guardian'da yer alan habere göre; UEFA, Süper Kupa mücadelesini final-four sisteminde düzenleyebilir.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu arasında oynanan mücadeleye, UEFA Konferans Ligi şampiyonu ve MLS şampiyonunu da dahil edilerek dörtlü bir turnuvaya dönüştürülmesi planlanıyor.

Projenin amacının ABD pazarına da açılmak olduğu belirtiliyor.

UEFA'nın yakın zamanda bazı Şampiyonlar Ligi maçlarını da Avrupa dışında oynatma planı olduğu konuşuluyor. UEFA, bu noktada örnek olarak bazı NFL maçlarının Londra'da oynanmasının etkisini göz önüne alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
SON DAKİKA: NATO'dan Rusya'nın restine rest: Putin için işler yolunda gitmiyor, nükleer savaşı kazanamaz
Son Dakika Haberi: Yeni TOKİ indirimi müjdesi! Başkan Erdoğan detayları paylaşacak: İndirim kampanyası geliyor
Seri cinayetler işlemişti adliyeye sevk edildi
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef potaya giren isimler!
Antalya'da üvey baba dehşeti: 14 yaşındaki çocuğu...
Kaşık atmak ne anlama geliyor? MasterChef kaşık atma ne demek, anlamı nedir? MasterChef Mehmet Şef yere kaşık attı!
Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed'in İstanbul'daki konuşması iptal edildi
Son dakika: Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu hale getirildi
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Rusya'yı kimse tehdit etmiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA'dan sürpriz Final-Four kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA