UEFA’dan sürpriz Final-Four kararı!

UEFA'nın sürpriz planı dünya gündemine oturdu.

The Guardian'da yer alan habere göre; UEFA, Süper Kupa mücadelesini final-four sisteminde düzenleyebilir.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu arasında oynanan mücadeleye, UEFA Konferans Ligi şampiyonu ve MLS şampiyonunu da dahil edilerek dörtlü bir turnuvaya dönüştürülmesi planlanıyor.

Projenin amacının ABD pazarına da açılmak olduğu belirtiliyor.

UEFA'nın yakın zamanda bazı Şampiyonlar Ligi maçlarını da Avrupa dışında oynatma planı olduğu konuşuluyor. UEFA, bu noktada örnek olarak bazı NFL maçlarının Londra'da oynanmasının etkisini göz önüne alıyor.