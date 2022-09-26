Portekiz Milli Takımı'nda bomba olay! "Özür dilerim seni unuttum"

Deneyimli teknik adamın bu hamlesine kimse anlam veremedi çünkü kulübede stoper Tiago Djalo yanında oturuyordu. Maç sonunda ise bu değişikliği neden yaptığı sorulunca Santos, tarihi bir itirafa imza atıp oyuncusunu unuttuğunu söyledi.

22 yaşındaki Djalo'dan özür dileyen 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Tiago Djalo'nun kulübede olduğunu unuttum, ondan özür dilerim. Djalo o anda oyuna girmeliydi, ona güvenim tam. Mario hazırdı ve o an direkt aklıma Palhinha'yı savunmaya çekmek geldi" dedi.