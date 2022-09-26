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Giriş Tarihi: 26.9.2022 09:59 Son Güncelleme: 26.9.2022 10:01

Portekiz Milli Takımı'nda bomba olay! "Özür dilerim seni unuttum"

Portekiz Milli Takımı’nda bomba olay! Özür dilerim seni unuttum

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Djalo’nun kulübede olduğunu hatırlamadı, yaptığı farklı değişiklik sonrası özür diledi. İşte tüm detaylar...

Uluslar Ligi A Ligi 2. Grupta Portekiz, Çekya'yı 4-0'la geçerken teknik direktör Fernando Santos maça damga vurdu. 84. dakikada Danilo Pereira'yı oyundan alan Santos, yerine ise Joao Mario'yu soktu ve orta sahadan Palhinha'yı stopere çekti.

Deneyimli teknik adamın bu hamlesine kimse anlam veremedi çünkü kulübede stoper Tiago Djalo yanında oturuyordu. Maç sonunda ise bu değişikliği neden yaptığı sorulunca Santos, tarihi bir itirafa imza atıp oyuncusunu unuttuğunu söyledi.

22 yaşındaki Djalo'dan özür dileyen 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Tiago Djalo'nun kulübede olduğunu unuttum, ondan özür dilerim. Djalo o anda oyuna girmeliydi, ona güvenim tam. Mario hazırdı ve o an direkt aklıma Palhinha'yı savunmaya çekmek geldi" dedi.

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Portekiz Milli Takımı'nda bomba olay! "Özür dilerim seni unuttum"
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