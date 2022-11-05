Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi Florya ve Ümraniye’de son gelişmeler!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, SABAH'ın deneyimli muhabirleri iki takımdaki son gelişmeleri aktardı ve derbi öncesi hem Florya'nın hem de Ümraniye'nin nabzını tuttu.

İşte Florya ve Ümraniye'de yaşananlar;

GALATASARAY TAM KADRO DERBİYE HAZIR!

Karagümrük galibiyetiyle nefes alan Okan Buruk, oyuncularına hafta sonu izin verse de teknik ekibiyle derbi mesaisi yaptı. Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu, Beşiktaş-Ümraniyespor maçına giderek rakiplerini analiz etti.

Pazartesi Florya'da toplanan Galatasaray'a müjdeli haber TFF Tahkim Kurulu'ndan geldi. Cezası 1 maça inen Abdülkerim Bardakcı derbiye yetişti.

Şampiyonluk yolunun Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarından geçtiğini düşünen Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, salı günkü antrenmandan sonra teknik heyet ve futbolcuları moral yemeğine çıkardı.

Kazımcan ve Yusuf Demir'in iyileşmesi, cezaların sona ermesiyle Galatasaray tam kadro derbiye hazırlandı.

FLORYA'DA KAMPA GİRİLDİ

Okan Buruk, Beşiktaş'a özel önlem almayı düşünmüyor ve 4-2-3-1 dizilişinde değişikliğe gitmeme kararı aldı.

Hafta boyunca Muslera, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens ve İcardi as takımla çalıştı. İcardi idmanlarda ekstra motive edildi.

Saü bekte sezonun formda ismi Sacha Boey forma yarışında Leo Dubois'e göre bir adım önde. Derbide Boey'in oynaması bekleniyor.

3 yerli zorunluluğundaki son forma için Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürokoğlu arasında rekabet yaşandı, Kerem kazandı.

Dün akşam tesiste son taktik çalışmasını yapan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Derbiye önem veren yönetim, Beşiktaş galibiyetine 5 milyon TL prim koyarak oyuncuları motive etti.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI HAZIR: ORTADA DURDUR SAHASINDA VUR

Şenol Güneş'le birlikte ilk 11 haftadaki olumsuzluklar, yerini neşeye bıraktı. Camianın ve oyuncuların havası değişti.

Ümraniyespor'a karşı alınan 5-2'lik galibiyet moralleri ve güveni yerine getirdi.

Şenol Güneş, hafta boyunca hem saha içerisinde hem de dışında bire bir görüşmeler dışında, mevki olarak da gruplar özelinde toplantılar yaptı.

Ümraniye karşısında performansını beğenmediği Rosier ve Masuaku ile görüşen Güneş inancını dile getirdi.

SAVUNMA İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Takımın savunma performansında sıkıntılar gören teknik ekip; alan savunması, markaj, top kaybında geriye dönüş ve duran top çalışmaları yaptırdı.

Şenol Güneş oyuncularından topa sahip olmalarını ve oyunun ritmini belirlemelerini istiyor.

Weghorst ve Cenk'in ilk kez 11'de birlikte oynadıkları maçta şov yapmaları yüzleri güldürdü. Tesislerde de sık sık birlikte gezen iki futbolcunun arasından su sızmıyor.

ÇEBİ'DEN PRİM KARARI

Güneş orta sahaya büyük önem veriyor. Josef, Salih ve Gedson ile derbi toplantıları yapılırken savunma-hücum dengesini kurmaları istendi.

Dele Alli'nin yerine N'Koudou'nun 11'de yer alması bekleniyor. Dele Alli, Muleka ve Redmond kulübede Şenol Güneş'in hamleleri olacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi de derbi öncesi teknik heyet, futbolcular ve personeli yemekte bir araya getirdi. Takıma da kişi başı 100 bin TL prim belirledi.

