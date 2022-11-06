Son dakika haberi: Erman Toroğlu’ndan flaş Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu!

Bu maçı yazarken dakika 90, Galatasaray 2-1 önde. Galatasaray'da kaliteli oyuncular fazla; onlar sahneye çıkınca olay daha farklı oynuyor. Ama Beşiktaş da öyle değil. Ghezzal'ın olmaması büyük kayıp. Çok şeye tesir ediyor. Yalnız, Beşiktaş'ta ayrıca şöyle bir olay oldu, teknik direktör Şenol Güneş geldikten sonra Cenk Tosun'un yeri garanti oldu. Bu da normal; zaten Güneş'in Beşiktaş'a gelmesinde büyük rolü vardı. O gelince Şenol ileri ortayı Cenk'e teslim etti ve Weghorst sola doğru gitti ama bu oyuncu oraya alışkın değil. Nitekim hiçbir varlık gösteremedi.