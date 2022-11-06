Video Spor Galatasaray 2-1 Beşiktaş MAÇ SONU | Şenol Güneş: "Golden sonra dağıldık" | Video
Galatasaray 2-1 Beşiktaş MAÇ SONU | Şenol Güneş:

Galatasaray 2-1 Beşiktaş MAÇ SONU | Şenol Güneş: "Golden sonra dağıldık" | Video

06.11.2022 | 08:40

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Galatasaray’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından takımın fiziksel olarak düştüğünü söyleyerek, “Kazanmak istediğimiz maçta kazanacak kadar oynamadık” ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, "Kritik ve önemli bir maçtı. Her 2 takım için de. Biz kaybettik, rakibimiz kazandı. Zaman zaman geriye çekilince rakip avantajlı oldu. İkinci yarıya daha iyi başlamamıza rağmen golden sonra dağıldık. Oyuncu değişikliklerinin gereksiz ve zamansız olması da bizi etkiledi. 2 bekin de sakatlanası, son bölümde hamle şansımızı azalttı. Fizik ve taktik olarak eksiklerimiz vardı. Kazanmak istediğimiz maçta kazacak kadar oynamadık. Son bölümde rakip geri çekildi ama buna rağmen daha şuurlu oynamamız gerekiyordu, oyuncularımız fizik olarak düştü. Kaybedilen 3 puan. Takımın genel oyuncu yapısına bakarsak daha umutluyum. Bugün oyun olarak olumsuz şeyler söylüyorum ama takımın daha iyi oynayıp maçlar kazanacağını, bu bölümü aşacağını düşünüyorum. Rakibe karşı kaybetmek dezavantaj sağlar, bugün kazanmak isterdik" dedi.

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