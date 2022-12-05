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Giriş Tarihi: 5.12.2022 16:33

Adana Demirspor, Fortuna Sittard'a hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu

AA
Adana Demirspor, Fortuna Sittard’a hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu

Adana Demirspor, Dünya Kupası’na verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Mardan Stadı’nda Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile hazırlık maçında karşılaşan Adana Demirspor, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına 2-1 yenildi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren iki takım, Mardan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fortuna Sittard'ta kaptan Burak Yılmaz ilk 11'de forma giyerken, Nuri Akşit ikinci yarıda süre buldu. Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan ve Tunahan Taşçı ise forma giymedi.

Hollanda temsilcisi müsabakanın 7. dakikasında Paul Gladon'un attığı golle öne geçerken mavi-lacivertli takım, 28. dakikada Henry Onyekuru ile skora denge getirdi. Fortuna Sittard, 38. dakikada Umaro Embalo'nun kaydettiği golle devre arasına 2-1 önde girdi. Hollanda temsilcisinin ilk yarıda attığı 2 golde de son pası Burak Yılmaz verdi.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken maç 2-1 Fortuna Sittard'ın üstünlüğüyle sona erdi.

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Adana Demirspor, Fortuna Sittard'a hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu
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