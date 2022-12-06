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Giriş Tarihi: 6.12.2022

Bu dansın önünde kim durabilir!

Bu dansın önünde kim durabilir!

Yıldızlar karması Brezilya, ilk 36 dakikada bulduğu gollerle ‘Kim’ adında 6 oyuncusu olan Güney Kore’yi yıktı. Sambacılar, çeyrek finalde Hırvatistan’la eşleşti

Brezilya, son 16 turunda Güney Kore'yi 4-1'lik skorla sahadan silip çeyrek finale yükseldi ve Hırvatistan ile eşleşti. Sambacılar, sakatlığı nedeniyle bu maça sakladığı yıldızı Neymar'la sahaya çıkarak fark olacağının sinyalini düdük çalmadan verdi. 7'de Vinicius Junior, Raphinha'nın sağ kanattan muhteşem bir çabayla getirdiği ve arka direğe yolladığı topu usta işi vuruşla ağlara yollayıp perdeyi açtı. 11'de Güney Amerika ekibi penaltı kazandı. Topun başına geçen Neymar, klas bir şutla durumu 2-0'a getirdi. 29'da da Richarlison yerden sert plasesiyle tabelayı 3-0 yaptı. 36'da Paqueta, Vinicius'un ortasında ağları sarsıp 4-0'ı buldu. Bu dakikadan sonra tempoyu düşüren Brezilya, Seung-Ho Baek'in ceza sahası dışından attığı golle kalesini düşürdü ancak bu sayı, kazananı değiştirmedi.

NEYMAR KRALLIĞA KOŞUYOR
Sırbıstan maçından sonra sakatlık yaşayan ve sonra riske edilmeyen Neymar, dün yeniden sahne aldı. 30 yaşındaki yıldız, Güney Kore ağlarını sarsarak tarihe geçmeye bir adım daha yaklaştı. Brezilya'da Pele ve Ronaldo'nun ardından üç Dünya Kupası'nda gol atan 3. oyuncu olan Neymar, milli forma ile toplam gol sayısını ise 76'ya çıkardı. 2 kez daha ağları sarsması halinde ise 77 gollü Pele'yi geride bırakacak.

BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
Eskisinden daha iyi!
Bu Dünya Kupası'nda gerçekten kimsenin tahmin edemeyeceği inanılmaz sürprizler gerçekleşti. Bir tanesini de Brezilya, Kamerun karşısında yaşadı. Bunları göz önünde tutan Brezilya, dünkü maça öyle motive başladı ki kesinlikle bu karşılaşmada bir sürpriz olmaz dedik. Zaten 11. dakikada iki farklı skoru yakaladı. Sonra da etkili bir oyunla devreyi güzel gollerle birlikte 4 farklı önde bitirdi. Tabii ki bu bir şampiyona… İş bittikten sonra fazla zorlamaya gerek yok. Daha rölanti bir Brezilya ikinci yarıda sahne aldı. Kore de direnç gösterdi. Çok güzel de bir gol attılar. Hatta Alisson'un 2-3 önemli kurtarışı olmasa, en az 1 gol daha atabilirlerdi. Brezilya ile ilgili genel yorumum şöyle; her Dünya Kupası'nda Brezilya'da önemli yıldızlar vardı. Bu sene de öyle ama bir fark var: Çok daha tempolu ve dikine oynuyorlar. Topu çok hızlı dolaştırıyorlar. Bu da güçlü olmalarının bir göstergesi.

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Bu dansın önünde kim durabilir!
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