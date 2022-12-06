Bu dansın önünde kim durabilir!

Brezilya, son 16 turunda Güney Kore'yi 4-1'lik skorla sahadan silip çeyrek finale yükseldi ve Hırvatistan ile eşleşti. Sambacılar, sakatlığı nedeniyle bu maça sakladığı yıldızı Neymar'la sahaya çıkarak fark olacağının sinyalini düdük çalmadan verdi.Raphinha'nın sağ kanattan muhteşem bir çabayla getirdiği ve arka direğe yolladığı topu usta işi vuruşla ağlara yollayıp perdeyi açtı. 11'de Güney Amerika ekibi penaltı kazandı. Topun başına geçen29'da da Richarlison yerden sert plasesiyle tabelayı 3-0 yaptı. 36'daVinicius'un ortasında ağları sarsıp 4-0'ı buldu. Bu dakikadan sonra tempoyu düşüren Brezilya,ceza sahası dışından attığı golle kalesini düşürdü ancak bu sayı, kazananı değiştirmedi.Sırbıstan maçından sonra sakatlık yaşayan ve sonra riske edilmeyen Neymar, dün yeniden sahne aldı. 30 yaşındaki yıldız, Güney Kore ağlarını sarsarak tarihe geçmeye bir adım daha yaklaştı. Brezilya'daüç Dünya Kupası'nda gol atan 3. oyuncu olan Neymar, milli forma ile toplam gol sayısını ise 76'ya çıkardı. 2 kez daha ağları sarsması halinde iseEskisinden daha iyi!Dünya Kupası'nda gerçekten kimsenin tahmin edemeyeceği inanılmaz sürprizler gerçekleşti. Bir tanesini de Brezilya, Kamerun karşısında yaşadı. Bunları göz önünde tutanZaten 11. dakikada iki farklı skoru yakaladı. Sonra da etkili bir oyunla devreyi güzel gollerle birlikte 4 farklı önde bitirdi. Tabii ki bu bir şampiyona…Daha rölanti bir Brezilya ikinci yarıda sahne aldı. Kore de direnç gösterdi. Çok güzel de bir gol attılar. Hattaen az 1 gol daha atabilirlerdi. Brezilya ile ilgili genel yorumum şöyle; her Dünya Kupası'nda Brezilya'da önemli yıldızlar vardı. Bu sene de öyle ama bir fark var:Topu çok hızlı dolaştırıyorlar. Bu da güçlü olmalarının bir göstergesi.