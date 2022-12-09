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Giriş Tarihi: 9.12.2022

16’lık Endrick rekor kırıyor!

16’lık Endrick rekor kırıyor!
Real Madrid, son dönemde giriştiği gençleşme operasyonuna bir yenisini daha ekledi. Vinicius Junior ve Rodrygo gibi yetenekleri, 18 yaşında takıma katan İspanyol devi, geleceğe damga vurması beklenen Endrick Felipe'de mutlu sona ulaştı. PSG ve Barcelona'nın da ısrarla istediği 16 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Palmeiras ile anlaşmaya varıldı. Real'in kasasından bu transfer için 60 milyon Euro bonservis artı 12 milyon Euro bonuslarla birlikte toplam 72 milyon Euro para çıkacak. Endrick'e verilecek bu rakam, 16 yaşındaki bir futbolcu için rekor olacak. Varılan mutabakata göre Endrick, 18 yaşına basacağı 21 Temmuz 2024'te Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Miodrag Jesic'in acı sonu
Süper Lig'de Trabzonspor ve Altay formaları giyen Sırp eski futbolcu Miodrag Jesic, geçirdiği trafik kazası sonucu 64 yaşında hayatını kaybetti. Sırbistan'ın güneyinde bulunan Ruma ile Jarak köylerini bağlayan yolda seyrederken aracının kontrolünü kaybeden ve karşı şeride geçen Jesic'in kamyonla çarpışma sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Adana Demirspor 5 attı
DÜNYA Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren mavi-lacivertli takım, Mardan Stadı'ndaki hazırlık maçında Letonya ekibi Liepaja ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Adana Demirspor'un gollerini 1. dakikada Stambouli, 38. dakikada Erhun Öztümer, 55. dakikada Assombalonga, 81. dakikada Onyekuru ve 84. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

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16’lık Endrick rekor kırıyor!
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