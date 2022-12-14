Adana Demirspor’un Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, Sabah Spor’a konuştu: Jesus beni istemişti

“Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, çok başarılı ve değerli bir isim. Ben Anderlecht’teyken kendisi Lizbon’daydı ve beni takımına aldırmaya çalıştı.”
Yaz transfer döneminde 3 büyüklerle adı anılan hatta Galatasaray'a döndü dönecek denirken büyük bir sürprize imza atarak Adana Demirspor'a kiralık olarak giden Henry Onyekuru, Antalya kampında sabah.com.tr'ye konuştu. Güney ekibinin zirve mücadelesine 4gol, 2 asistle katkı sağlayan Nijeryalıkanat oyuncusu, sezonun geridekalan bölümünün kendisi için harikageçtiğini belirterek şunları söyledi:
BELHANDA KAFAMI KOPARTIRDI!
Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Belhanda, "Adana Demirspor'a gelmezsen senin kafanı koparırım" gibi bir şey söylemişti (gülerek). Tabii kibu bir şakaydı. Onunla geçmişten gelen bir arkadaşlığımız var. Beni yanına çok istemişti.
Ligde üst sıralarda mücadele ediyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Montella gibi bir hocayla çalışmakbüyük bir artı. Bana pek çok tavsiyede bulunuyor.
Daha önce G.Saray'da oynadım. Bundan sonra F.Bahçe ya da Beşiktaş'taforma giyer miyim, açıkçası bunubilmiyorum. Bu kişisel bir karar.
'F.BAHÇELİLER CANIMI ACITTI, BEN DE ONLARI KIZDIRDIM
(F.Bahçe maçında tribünlere yaptığı 'ağlama' hareketi ve sosyal medyada paylaştığı '4 yıldız' göndermesi hakkında…) Maçlarda bazen böyle anlar yaşanıyor. Beni acıttıkları için ben de öyle bir reaksiyon gösterdim. Çünkü 4 yıldız olayının onları kızdıracağını biliyordum.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus gerçekten çok iyi bir hoca. Ben Anderlecht'teyken kendisi Lizbon'daydı ve beni takımına aldırmak istediğini hatırlıyorum. Belirttiğim gibi çok başarılı ve değerli bir isim.
Katar'da devam eden Dünya Kupası'nı kimin kazanıp kazanmayacağını tahmin etmek çok zor. Benim ülkem gitmediği için birini desteklediğimi söyleyemem. Ama umarım Fas kazanır.