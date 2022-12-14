Adana Demirspor’un Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, Sabah Spor’a konuştu: Jesus beni istemişti

Yaz transfer döneminde 3 büyüklerle adı anılan hatta Galatasaray'a döndü dönecek denirken büyük bir sürprize imza atarak Adana Demirspor'a kiralık olarak giden Henry Onyekuru, Antalya kampındakonuştu.Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Belhanda, "Adana Demirspor'a gelmezsen senin kafanı koparırım" gibi bir şey söylemişti (gülerek).Onunla geçmişten gelen bir arkadaşlığımız var. Beni yanına çok istemişti.Ligde üst sıralarda mücadele ediyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz.Bana pek çok tavsiyede bulunuyor.Daha önce G.Saray'da oynadım.Bu kişisel bir karar.(F.Bahçe maçında tribünlere yaptığı 'ağlama' hareketi ve sosyal medyada paylaştığı '4 yıldız' göndermesi hakkında…) Maçlarda bazen böyle anlar yaşanıyor. Beni acıttıkları için ben de öyle bir reaksiyon gösterdim. Çünkü 4 yıldız olayının onları kızdıracağını biliyordum.Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus gerçekten çok iyi bir hoca. Ben Anderlecht'teyken kendisi Lizbon'daydı ve beni takımına aldırmak istediğini hatırlıyorum. Belirttiğim gibi çok başarılı ve değerli bir isim.Katar'da devam eden Dünya Kupası'nı kimin kazanıp kazanmayacağını tahmin etmek çok zor. Benim ülkem gitmediği için birini desteklediğimi söyleyemem. Ama umarım Fas kazanır.