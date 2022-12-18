GS LEO Residences projesinde 134 dairenin tamamı satıldı

Galatasaray'ın Mecidiyeköy'deki GS LEO Residences projesinin satış lansmanı dün gerçekleşti. Sarı-Kırmızılı kulübün 1 milyar 16 milyon TL gelir beklediği projeye yoğun ilgi gösterilirken, Aslan'ın kasası bir gecede doldu. Nef Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, projede yer alan 186 dairenin 134'nün satışı başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal'ın gongu çalmasıyla başladı.

2 saat içinde 134 dairenin tamamı satıldı. Büyük jest yapan başkan Dursun Özbek kalan 4 rezidansı aldığını açıklarken stadyumda alkış aldı. Özbek yaptığı konuşmada "Galatasaray'a yakışan aslan gibi bir proje olacak demiştim. İmza töreninden sonra büyük bir talep patlaması oldu. İlgi gösteren, bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda büyük emek veren Erden Timur'a da çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın sorunlarını çözeceğiz. Tünelin sonundaki ışığı görüyoruz, buradan gelen sermaye ile Florya ve Kemerburgaz'a destek vereceğiz" dedi.

Geceye yönetim kurulu üyeleri ve eski başkanlar Adnan Polat ile Faruk Süren de katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbol takımı da lansmanda yer aldı.