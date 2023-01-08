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Giriş Tarihi: 8.1.2023 11:29

Son dakika Galatasaray haberi: Barış yoracak Icardi vuracak!

Son dakika Galatasaray haberi: Barış yoracak Icardi vuracak!

Galatasaray'da 3 gün boyunca farklı 11'leri deneyen Okan Buruk son taktik çalışmada forvette Barış Alper Yılmaz'ı tercih etti. Maç kadrosunda yer alacak Arjantinli golcü ise hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda şans bulacak.

Galatasaray'da 3 gün boyunca farklı 11'leri deneyen Okan Buruk son taktik çalışmada forvette Barış Alper Yılmaz'ı tercih etti. Maç kadrosunda yer alacak Arjantinli golcü ise hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda şans bulacak. Yerli kuralını derbide Abdülkerim, Kerem ve Barış karşılayacak. Orta sahada Torreira- Oliveira ikilisi bozulmayacak ve Berkan yedek soyunacak. Fenerbahçe karşısında sol beke Dubois geçecek ve formsuz Van Aanholt kesik yiyecek.

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Son dakika Galatasaray haberi: Barış yoracak Icardi vuracak!
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