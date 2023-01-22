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Giriş Tarihi: 22.1.2023 18:49

Alanyaspor Karagümrük düellosunda kazanan çıkmadı!

AA
Alanyaspor Karagümrük düellosunda kazanan çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği müsabakayı 2-2'lik beraberlik ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Rakip savunmanın pas hatasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

38. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza sahası içerisinde Furkan Bayır'ın vurduğu kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada soldan gelişen Alanyaspor kontratağında Yusuf Özdemir topu korner köşesine kadar taşıyarak ön direğe gönderdi. Burada meşin yuvarlağa hamle yapan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada Alanyaspor'da Zinedine Ferhat'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda, kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi.

60. dakikada konuk ekip Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Colley'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

79. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta, Burak Kapacak'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Borini'nin düzgün vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.

83. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta, Eduardo'nun pasında topu kontrol eden Cavaleiro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

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Alanyaspor Karagümrük düellosunda kazanan çıkmadı!
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