Barcelona’da Raphinha krizi! Oyundan alındıktan sonra çılgına döndü...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu ilk maçında Barcelona evinde Manchester United'ı konuk etti. Şampiyonlar Ligi'nde birbirinde defalarca rakip olan iki takım bu sefer de Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. 2009 ve 2011 Şampiyonlar Ligi finallerinde karşılaşan iki ekip eski günlerinden uzak olsalar da son zamanlarda gösterdikleri performanla formda bir görüntü gösteriyorlar.

LİGDE ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR

Son olarak 2018/2019 sezonunda La Liga'da şampiyon olan Barcelona o sezondan bu yana rakiplerinin gerisinde kaldı. Son şampiyonluğunun ardından sırasıyla Real Madrid, Atletico Madrid ve yine Real Madrid şampiyonlukları izleyen Katalan ekip bu süre zarfında en önemli ismi Lionel Messi'yi de kaybetti. Ekonomik olarak da sıkıntılı günler geçiren Barcelona eski günlerinden uzak kaldı.

2021 Kasım ayında efsane futbolcusu Xavi'yi teknik direktör olarak göreve getiren Barcelona, Avrupa'da henüz daha bir başarı yakalayamasa da ligde hayat belirtileri göstermeye başladı. Sezon başında kadrosuna Lewandowski gibi önemli bir yıldızı katan Barcelona De Jong, Raphinha, Pedri, Gavi ve Fati gibi yıldızlarıyla beraber ligde hayata geri döndü. En yakın rakibi Real Madrid'in sekiz puan önünde lider olan Katalan ekibi şampiyonluk için en iddialı konumda yer alıyor.

MANCHESTER UNITED YÜKSELİŞTE

Manchester, Dünya Kupası dönüşüyle lige formda bir giriş yaptı. Marcus Rashford, Bruno Fernandes ve Casemiro gibi isimlerin yüksek performansıyla seri galibiyetler yakalayan Manchester ekibi Weghorst ve Sabitzer transferleriyle de gücüne güç kattı. Manchester United ligde 46 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

4 GOL VAR, KAZANAN YOK

Dün akşam Nou Camp'ta oynanan maçta 2-2 berabere kalan Barcelona ve Manchester United turu ikinci maça bıraktı. Çekişmeli geçen maçta gol düellosu yaşandı. İlk yarısı 0-0 biten maçta perdeyi 50. dakikada Barcelona adına Marcos Alonso açtı. Golden kısa süre sonra 52. dakikada Marcus Rashford ile durumu eşitleyen United hemen beş dakika sonra Jules Kounde'nin kendi kalesine gol atmasının ardından 2-1 öen geçti. 10 dakika önce önde olan Barcelona birden taraftarına soğuk duş etkisi yaşattı. 76. dakikada Brezilyalı yıldız Raphinha skoru tayin eden golü attı ve maç 2-2 sona erdi.

RAPHINHA OYUNDA ÇIKTI, KOLTUĞU KIRDI

İlk golün asistini yapan ve ikinci golü atan Raphinha Barcelona adına maçı tutan isim oldu. 83. dakikada yerini Ferran Torres'e bırakan Brezilyalı kanat oyuncusu yedek kulübesinde adeta deliye döndü.Sinirini Marcos Alonso'nun oturduğu koltuktan yumruklayarak çıkaran Raphinha daha sonra teknik direktör Xavi'den özür diledi.

XAVI: ÖZÜR DİLEDİ AMA GEREK YOKTU

Maçın ardından Xavi açıklamalarda bulundu; "Raphinha'nın öfkesini görüyorum ve anlıyorum, ben de kızgındım. Değişiklikleri takımı düşünerek yapıyorum ve kimseyi suçlamam. Raphinha benden özür diledi ama buna gerek yoktu. Herkesin oynamak istemesini olumlu buluyorum."

Sene başında Leeds'ten Barcelona'ya transfer olan Raphinha 31 maçta 7 gol 9 asistlik performans gösterdi.