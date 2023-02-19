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Giriş Tarihi: 19.2.2023

Fenerbahçe lige hazır!

Fenerbahçe lige hazır!

Sarı-lacivertliler, hazırlık karşılaşmasında Karagümrük’ü 4-2 mağlup etti

Süper Lig'e 25 Şubat'ta Konyaspor ile oynayacağı erteleme maçıyla yeniden dönecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Karagümrük ile oynadığı özel karşılaşmayla sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki mücadeleyi sarılacivertliler 4-2 kazandı. Kanarya'nın gollerini Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun kaydetti. Karagümrük adına fileleri sarsan isimler ise Mbaye Diagne ve Otabek Shukurov oldu.

DEPREMZEDELER İÇİN SAYGI DURUŞU
Samandıra'da oynanan maç öncesi Fenerbahçe ve Karagümrüklü futbolcular, depremde hayatını kaybedenler için 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

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