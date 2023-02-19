Fenerbahçe lige hazır!

Sarı-lacivertliler, hazırlık karşılaşmasında Karagümrük’ü 4-2 mağlup etti
Süper Lig'e 25 Şubat'ta Konyaspor ile oynayacağı erteleme maçıyla yeniden dönecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Karagümrük ile oynadığı özel karşılaşmayla sürdürdü. Samandıra CanBartu Tesisleri'ndeki mücadeleyi sarılacivertliler 4-2 kazandı. Kanarya'nın gollerini Serdar Aziz, Miha Zajc, EnnerValencia ve Serdar Dursun kaydetti. Karagümrük adına fileleri sarsan isimler ise Mbaye Diagne ve Otabek Shukurov oldu.
DEPREMZEDELER İÇİN SAYGI DURUŞU
Samandıra'da oynanan maç öncesi Fenerbahçe ve Karagümrüklü futbolcular, depremde hayatını kaybedenler için 1 dakika saygı duruşunda bulundu.