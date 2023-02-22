Mohamed Salah, kulüp tarihine geçti! O ismi geride bıraktı...

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid karşısında takımının ikinci golünü atan isim oldu. Salah, attığı bu golle kırmızılıların efsanesi Steven Gerrard'ı geçerek, 42. kez yaşadığı gol sevinciyle Liverpool tarihinde Avrupa Kupaları'nda en çok gol atan futbolcusu oldu.