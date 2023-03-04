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Giriş Tarihi: 4.3.2023 13:58

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Sözleşmeye koyulan özel madde...

Galatasaray’da Mauro Icardi gelişmesi! Sözleşmeye koyulan özel madde...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yaşanıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olmakla birlikte 10 ilde etkili olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası ligler ertenmişti. Sözleşmesi 31 Mart'da sona erecek Icardi'nin de Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği G.Saray'ı endişelendiriyor. Sarı-kırmızı ekipin, Icardi'nin sözleşmesine eklediği özel madde ise dikkat çekti. İste detaylar...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi golleriyle takımını taşıyan isimlerden oldu. 30 yaşındaki futbolcu kritik maçlarda attığı gollerle takımına hayat verdi.

Galatasaray bu süreçte ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan önünde liderlik koltuğunda yer aldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem ülkede spor organizasyonlarının durmasına neden olmuştu.

Yaklaşık 1 aylık aranın ardından başlayan ligin bitmesi haziran ayını bulabilir. Mauro Icardi'nin sözleşmesi ise 31 Mayıs 2023'te sona erecek.

TFF'nin Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'ndaki madde 19'a göre ligin uzaması halinde futbolcuların 31 Mayıs'ta biten sözleşmeleri de otomatik olarak uzuyor.

Ancak Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da forma giydiği 2020-2021 sezonunda covid nedeniyle lig uzamış, Monaco lig bitmeden oyuncusunu geri çağırmıştı.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray aynı sorunu yaşamamak için Mauro Icardi'nin sözleşmesine özel madde koydurdu.

Lig haziran ayına sarkması halinde Mauro Icardi, Galatasaray'ın son maçı olan Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray'da 13 maçta forma giydi.

Arjantinli yıldız 9 gol atarken, 6 asist yaptı.

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Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Sözleşmeye koyulan özel madde...
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