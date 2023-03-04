Kırmızı kart gören Ante Erceg, hakemin not kağıdını yırttı!

Hırvatistan 1.Ligi'nin 24. haftasında oynanan Istra-Rijeka maçında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Istra'nın golcüsü Ante Erceg, mücadelenin son dakikalarında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Kırmızı kart gören Ante Erceg çılgına döndü! Hakemin not kağıdını yırttı!
Kırmızı kart görmesinin ardından çılgına dönen Hırvat golcü, hakemin elinden not kağıdını aldı. Kağıdı önce yere atan Erceg, ardından yırttı. Hırvat futbolcunun bu anları binlerce kez paylaşıldı.