Kırmızı kart gören Ante Erceg çılgına döndü! Hakemin not kağıdını yırttı!
Hırvatistan 1. Ligi'nde oynanan Istra-Rijeka maçının 90. dakikasında kırmızı kart gören Ante Erceg sinirden deliye döndü. Hakemin elinden not kağıdını alan Istra'nın golcü oyuncusu, kağıdı önce yere attı ardından da yırttı.
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