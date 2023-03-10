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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Başakşehir kapıyı araladı

Başakşehir kapıyı araladı

Turuncu-lacivertliler, Okaka ile öne geçtiği Gent deplasmanında Orban’a engel olamadı. Çeyrek final için temsilcimize 15 Mart’ta tek gollü galibiyet yetecek

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika temsilcisi Gent'e konuk olan Medipol Başakşehir, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Yoğun yağmur yağışının zemini ağırlaştırdığı karşılaşmaya hızlı başlayan turuncu-lacivertli ekibimiz 16. dakikada Okaka'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 35. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topu Orban ağlara göndererek oyuna denge getirdi. Bu maçın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Başakşehir, her türlü tek farklı galibiyetlerde turu atlayan taraf olacak. Beraberlikte maç uzatmaya, gerekirse penaltılara gidecek.

KARZEV SAKATLANDI
EDEN Karzev maçın 10. dakikasında çıktığı hava topu sonrası yere düşerken sol ayak bileğinden sakatlandı. İsrailli orta saha, tedavisinin ardından maça devam etmek istedi ama 14. dakikada yerini Aleksic'e bırakmak zorunda kaldı. 22 yaşındaki futbolcunun durumu yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.

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Başakşehir kapıyı araladı
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