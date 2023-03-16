6 dakikada çöktü

EFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Gent ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, rövanşta sahasında Belçika takımına 4-1 yenilerek havlu attı. Mücadeleye iştahlı başlayan ve pozisyonlar arayan turunculacivertliler, 31. dakikada genç yetenek Orban'ın golüyle geri düştü.ve kaleci Volkan Babacan'ı çaresiz bırakan Orban, durumu 2-0'a getirdi. 34'te Nijeryalı futbolcu bir kez daha ağları sarsarak şok etkisi yarattı. 37'de ise Hugo Cuypers, tabelayı 4-0'a taşıdı.Başakşehir'in gücü, mucizeyi gerçekleştirmeye yetmedi. 88'de Januzaj'ın golü, sadece skoru değiştirdi: 4-1. Gent böylece çeyrek finale yükselirken, Başakşehir'in Avrupa macerası bitti.Maçı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın davetiyle G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç tribünde izlediGent'in ara transfer döneminde Norveç kulüplerinden Stabaek'ten 3 milyon 300 bin Euro bonservisle kadrosuna kattığıyeni kulübünde göz dolduruyor. Belçika Ligi'nde 5 maçta 7 gol atan 20 yaşındaki Nijeryalı forvet, dün de inanılmaz bir işe imzasını koydu. Başakşehir'e 3 dakika 24 saniye içinde attığı 3 golle, Avrupa kupaları tarihinin en hızlı hat-trick yapan oyuncusu oldu. Daha önceki rekor, 7 dakika ile Salah'a aitti.Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından, "Ne yazık ki yenilmek konusunda acı verici bir senaryo oldu. Bu da benim hocalık nasibimmiş. Oyunculara mevcut kapasitelerince gösterdiği bütün istek için teşekkür ediyorum. G.Saray maçında da bunu yaşadık. Geldiler, gol yedik. Geldiler gol yedik… Yine aynısı oldu" dedi. İstifa konusunda daifadesini kullandı.Dersler birikiyor!yıllarda Avrupa'da yaşanan başarısızlıkların bedelini Türkiye, şampiyon Trabzonspor'un play-off'ta, ikinci F.Bahçe'nin de ön eleme turunda saf dışı kalmasıyla 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne temsilci gönderememesiyle ağır bir şekilde ödedi.UEFA'da 10. sıraya yükselmemiz ve itibarımızı yeniden kazanmamız için Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in yoluna devam etmesi hayati önem taşıyordu. Rövanşa umutlu çıkan turuncu-lacivertliler, Gent karşısında hüsran yaşayınca bir cepheyi kaybettik. Bu kulvarda sahasında 6 maçtır yenilmeyen Başakşehir'in, Belçika'da liderin 19 puan gerisindeki rakibinden 6 dakikada 4 gol yemesi akıl alır gibi değildi. Gent'in çeyrek finali, 20 yaşındaki Orban ve 17 yaşında Martin Fofana gibi yetenekli gençlerle alması iseacı bir ders oldu. Ancak hanemizde epey biriken derslerimize çalışmaz ve futbolun doğrularına gözlerimizi kapatırsak evimizde yas tutmaya devam ederiz.