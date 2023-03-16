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Giriş Tarihi: 16.3.2023

6 dakikada çöktü

ERHAN UZUNER
6 dakikada çöktü

Belçika ekibinin 20 yaşındaki forveti Orban, 4 dakika içinde hat-trick yaptı. İki dakika sonra Hugo Cuypers, skoru 4-0’a getirdi. Adnan Januzaj’ın golü sadece tabelayı belirledi. Çeyrek final bileti Gent’in oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Gent ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, rövanşta sahasında Belçika takımına 4-1 yenilerek havlu attı. Mücadeleye iştahlı başlayan ve pozisyonlar arayan turunculacivertliler, 31. dakikada genç yetenek Orban'ın golüyle geri düştü. Bir dakika sonra ceza sahası dışından füze yollayan ve kaleci Volkan Babacan'ı çaresiz bırakan Orban, durumu 2-0'a getirdi. 34'te Nijeryalı futbolcu bir kez daha ağları sarsarak şok etkisi yarattı. 37'de ise Hugo Cuypers, tabelayı 4-0'a taşıdı. İkinci devreye iki değişiklikle başlayan ve çift forvete dönen Başakşehir'in gücü, mucizeyi gerçekleştirmeye yetmedi. 88'de Januzaj'ın golü, sadece skoru değiştirdi: 4-1. Gent böylece çeyrek finale yükselirken, Başakşehir'in Avrupa macerası bitti.



Maçı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın davetiyle G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç tribünde izledi

20 yaşında tarihe geçti
Gent'in ara transfer döneminde Norveç kulüplerinden Stabaek'ten 3 milyon 300 bin Euro bonservisle kadrosuna kattığı Gift Emmanuel Orban, yeni kulübünde göz dolduruyor. Belçika Ligi'nde 5 maçta 7 gol atan 20 yaşındaki Nijeryalı forvet, dün de inanılmaz bir işe imzasını koydu. Başakşehir'e 3 dakika 24 saniye içinde attığı 3 golle, Avrupa kupaları tarihinin en hızlı hat-trick yapan oyuncusu oldu. Daha önceki rekor, 7 dakika ile Salah'a aitti.




'G.Saray maçı gibi geldiklerinde attılar'
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından, "Ne yazık ki yenilmek konusunda acı verici bir senaryo oldu. Bu da benim hocalık nasibimmiş. Oyunculara mevcut kapasitelerince gösterdiği bütün istek için teşekkür ediyorum. G.Saray maçında da bunu yaşadık. Geldiler, gol yedik. Geldiler gol yedik… Yine aynısı oldu" dedi. İstifa konusunda da "Başkanla görüşmeden bir karar almam" ifadesini kullandı.

BİR GÖRÜŞ

YUSUF TURHAN
Dersler birikiyor!
Son yıllarda Avrupa'da yaşanan başarısızlıkların bedelini Türkiye, şampiyon Trabzonspor'un play-off'ta, ikinci F.Bahçe'nin de ön eleme turunda saf dışı kalmasıyla 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne temsilci gönderememesiyle ağır bir şekilde ödedi. Bu sezon da ligi zirvede bitirecek ekibimiz, 4 eleme oynayacak. UEFA'da 10. sıraya yükselmemiz ve itibarımızı yeniden kazanmamız için Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in yoluna devam etmesi hayati önem taşıyordu. Rövanşa umutlu çıkan turuncu-lacivertliler, Gent karşısında hüsran yaşayınca bir cepheyi kaybettik. Bu kulvarda sahasında 6 maçtır yenilmeyen Başakşehir'in, Belçika'da liderin 19 puan gerisindeki rakibinden 6 dakikada 4 gol yemesi akıl alır gibi değildi. Gent'in çeyrek finali, 20 yaşındaki Orban ve 17 yaşında Martin Fofana gibi yetenekli gençlerle alması ise Türk takımlarına transfer politikalarını sorgulatacak acı bir ders oldu. Ancak hanemizde epey biriken derslerimize çalışmaz ve futbolun doğrularına gözlerimizi kapatırsak evimizde yas tutmaya devam ederiz.

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