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Giriş Tarihi: 17.3.2023 09:32

İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

İstanbulspor, Süper Lig’de yarın Beşiktaş’a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor, yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor, yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçtan 9 puanla ayrılan sarı-siyahlılar, puanını 24'e yükselterek 16. sıraya çıktı ve rakipleriyle arasındaki puan farkını kapattı.

Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 1-0, Corendon Alanyaspor'u iç sahada 2-1 yenen İstanbulspor, son maçında Demir Grup Sivasspor'u sahasında 3-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen stoper Okan Erdoğan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

İstanbulspor'da kaleci David Jensen, orta saha Onur Ergün, sol bek Duhan Aksu, stoper Mehmet Yeşil, orta saha Muammer Sarıkaya ve takımın en golcü ismi olan Valon Ethemi, sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda iç sahadaki VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekip ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede 2-2 berabere kalmıştı.

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İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
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