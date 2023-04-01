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Giriş Tarihi: 2.4.2023 01:05 Son Güncelleme: 2.4.2023 01:07

Vincenzo Montella'dan Galatasaray maçı değerlendirmesi! "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

İHA
Vincenzo Montella’dan Galatasaray maçı değerlendirmesi! Kaybettiğimiz için üzgünüz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bu tarz maçlarda gol atamadığınızda maalesef kaybetmek de var. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Benim istediğim tarzda oynadılar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 2-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Futbolcularımın performansından memnunum. 75 dakika sahayı doğru parselledik, alanları kapattık. Rakibe tehlikeli pozisyonlar yaptık. Bu tarz maçlarda gol atamadığınızda maalesef bir aksiyon maçı onlara çevrilebilir. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu tarz maçlarda gol atamadığınızda maalesef kaybetmek de var. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Benim istediğim tarzda oynadılar, cesaretle. Çalıştığımız şekilde sahaya yansıttılar. Futbol böyle, kaybettik. Bizim takımımız 75. dakikaya kadar çok memnundum. Sonuna kadar kazanmaya denedik. Golü yedikten sonra farklı bir maç oldu" diye konuştu.

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo hakkında ise Montella, "Burada kaldığı sürece ondan zevk almanız gerekiyor. Çok yetenekli ve zeki bir futbolcu. Onun için sonuna kadar keyfini çıkarın" şeklinde konuştu.

Adana Demirsporlu futbolcu Henry Onyekuru'nun maçından ardından Galatasaraylı futbolcularla bir araya gelmesinin sorulması üzerine İtalyan teknik direktör, "Ben maç biter bitmez içeri girdim. Biz olaylara biraz daha olgun bakabiliyoruz. Deneyimlere göre, Henry'nin saha içerisinde her şeyini verdiğini söyleyebilirim. Kaybettiğimiz için de üzgün olduğunu biliyorum. Onlar arkadaşlarına selam vermek için yanlarına gidebiliyorlar. Herhangi bir kuşkunuz olmasın. Sonuna kadar mücadele verdi" ifadelerini kullandım.

Vincenzo Montella, başka bir takımla görüşmediğini de söyleyerek, Adana Demirspor ile bir hayalin peşinden gittiklerini vurguladı.

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Vincenzo Montella'dan Galatasaray maçı değerlendirmesi! "Kaybettiğimiz için üzgünüz"
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