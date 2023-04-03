3’lü savunma Jorge Jesus’u yaktı! 7 yenilginin 5’i...

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3'lü savunma anlayışı çok tartışılsa da Beşiktaş derbisinde yine aynı oyun anlayışı ile sahaya çıktı. Bunun cezası ise kalesinde 4 gol görerek aldığı yenilgi oldu. Tecrübeli çalıştırıcıya taraftarlar, inadından dolayı büyük tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada büyük sitem vardı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon ligde ve Avrupa'da toplam 7 yenilgi alırken bunların 5'i, üçlü savunma ile geldi. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. F.Bahçe, ligde 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 14 puan kaybetti. Kanarya, Avrupa Ligi'nde de Sevilla ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3'lü ile mücadele etmiş ve 2-0 mağlup ayrılmıştı.





3'lü savunma ile

Attığı/Yediği Gol: 1.0 / 1.3

İsabetli Pas: 336

Şut: 4/12

RCS Topla Buluşma: 22

Gol Beklentisi: 1.31

Topla Oynama: %53



VALENCİA'DAN ACI ITIRAF

Fenerbahçe'nin kazandığı ilk penaltıyı gole çeviren Enner Valencia, 2007-2008 sezonundan bu yana üst üste 6 Süper Lig maçında gol atan ilk sarılacivertli futbolcu oldu. Ancak Ekvadorlu forvet, ikinci penaltıda fileleri havalandıramadı. 33 yaşındaki oyuncu maçın ardından da şöyle konuştu: "Kaçırdığım penaltıdan sonra takım sahada konsantrasyonunu kaybetti. O an ne oldu bilmiyorum. Şampiyonluk yolunda bu maç çok önemliydi. İşler artık bizim için daha zor."





KARTKOLİK MERT HAKAN

Bu sezon Kadıköy'de ilk kez 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Daha önce Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında kulübede sarı kartla cezalandırılan Mert Hakan, Hatayspor maçında da sonradan oyuna girmiş ve uzatmalarda sarı kart görmüştü. 28 yaşındaki futbolcu, Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.