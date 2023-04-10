Son dakika haberleri: Nwakaeme’yi çılgına çeviren olay! Rakibi Ronaldo’ydu, 90+1’de tabelayı görünce...

RONALDO ÇOK SİNİRLENDİ

Oynanan müsabaka 0-0'lık skorla sona erdi. Maçın son düdüğüyle birlikte Al Nassr'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, çok sinirlendi. Şampiyonluk yolunda puan kaybeden Al Nassr, lider Al İttihad ile arasındaki farkı 3 puan yaptı.

Öte yandan karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun göstermiş olduğu performans dikkat çekti. İlk 11'de başlayan Portekizli futbolcu, maç boyunca 4 kez şut çekti ve bunlardan sadece bir tanesi isabetli oldu. Öte yandan Ronaldo 0.19 gol beklentisi oranını sergiledi.