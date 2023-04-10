Son dakika haberleri: Nwakaeme’yi çılgına çeviren olay! Rakibi Ronaldo’ydu, 90+1’de tabelayı görünce...

Porkekizli dünnya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23. hafta maçında Anthony Nwakaeme'nin takımı Al Fayha ile kozlarını paylaştı. Kritik maç Al Majma'ah Sports City Stadyumu'nda oynandı. Müsabada Nwakaeme çılgına dönerken, Ronaldo ise adeta isyan etti.
GOL İPTAL EDİLDİ
Müsabakanın 22. dakikasında Al Fayha'nın golü ofsayt gerekçesi ile iptal edildi. Al Shuwaish'in pasıyla ceza yayında savunma arkasına sarkan Trajkovski'nin sert şutunda top ağlara gitti ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.
TALISCA'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
80. dakikada Al Nassr'da Talisca'nın golü ofsayta takıldı. Yahya'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Talisca, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt gerekçesiyle Talisca'nın attığı golü iptal etti.
NWAKAEME ÇILGINA DÖNDÜ
Müsabakanın normal süresine 7 dakikada uzatma ilave edildi. 90+1. dakikasında Al Fayha'da iki değişiklik birden geldi. Mandash ve Nwakaeme oyundan çıktı ve onların yerine Abusabaan ve Al-Abdulmonam oyuna dahil oldu.
Değişiklik tabelasında numarasını gören Anthony Nwakaeme, adeta çılgına döndü. Saha içinde yedek kulübesine serzenişte bulunan Nwakaeme, sinirli bir şekilde oyundan çıktı. Yedek kulübesine doğru yönelen tecrübeli oyuncu, teknik direktör Vun Rasovic'e isyan etti.
RONALDO ÇOK SİNİRLENDİ
Oynanan müsabaka 0-0'lık skorla sona erdi. Maçın son düdüğüyle birlikte Al Nassr'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, çok sinirlendi. Şampiyonluk yolunda puan kaybeden Al Nassr, lider Al İttihad ile arasındaki farkı 3 puan yaptı.
Öte yandan karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun göstermiş olduğu performans dikkat çekti. İlk 11'de başlayan Portekizli futbolcu, maç boyunca 4 kez şut çekti ve bunlardan sadece bir tanesi isabetli oldu. Öte yandan Ronaldo 0.19 gol beklentisi oranını sergiledi.