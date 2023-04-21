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Giriş Tarihi: 21.4.2023 23:22

Okan Buruk'tan Karagümrük maçı öncesi iddialı sözler! "Üçüncü bayramı yaşamak istiyorum"

İHA
Okan Buruk’tan Karagümrük maçı öncesi iddialı sözler! Üçüncü bayramı yaşamak istiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçından galibiyetle ayrılarak üçüncü bayramı aynı gün içinde yaşamak istediğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşam yapılan antrenman öncesi GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Buruk, İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Önemli, güzel bir ayı geride bıraktık ve devamında da iki tane bayram birleşti. 23 Nisan da bizim için gerçekten çok önemli ve çok değerli bayram. Bu iki bayramın bir arada olması, bizim de maçımızın olması taraftarımızla, aile ve sevdiklerimizle buluşmamız bizim için çok önemli. Hem bizim için hem de taraftarımız için ekstra bir motivasyon. Ben inşallah bu iki bayramı galibiyetle birlikte üçüncü bir bayram olarak aynı gün içinde yaşamayı diliyorum. Bütün taraftarlarımızın takımımızın yanında olmasını bekliyorum. Tekrar herkesin Ramazan Bayramı'nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk'tan Karagümrük maçı öncesi iddialı sözler! "Üçüncü bayramı yaşamak istiyorum"
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