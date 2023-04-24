Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü! "Oynamak istemiyorum" demişti...
Giriş Tarihi: 24.4.2023 19:36 Son Güncelleme: 24.4.2023 19:38

Son dakika: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü! "Oynamak istemiyorum" demişti...

DHA
Son dakika: Galatasaray’da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü! Oynamak istemiyorum demişti...

Galatasaray'da Gomis krizi çözüldü. DHA'nın haberine göre Okan Buruk, Erden Timur ve futbolcularla bir araya gelen Özbek, Gomis ile ilgili sorunu da çözdü. Fransız golcünün yarınki antrenmanda takımla çalışması bekleniyor.

Galatasaray'da Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini açıklamıştı.

Karşılaşmanın ardından başkan Dursun Özbek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gomis'in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli olarak biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadım" ifadelerini kullanmıştı.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak derbi öncesinde bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden başkan Özbek, moral vermek adına takımla bir araya geldi. Teknik direktör Okan Buruk, başkanvekili Erden Timur ve oyuncularla bir araya gelen Özbek, Gomis konusunda da adımları attı.

Yapılan toplantı sonrasında taraflar arasındaki sıkıntının tatlıya bağlandığı öğrenildi. Tecrübeli golcünün yarın akşam saatlerinde yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor.

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Son dakika: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü! "Oynamak istemiyorum" demişti...
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