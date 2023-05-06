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Giriş Tarihi: 6.5.2023 23:22

Adana Demirspor, evinde Alanyaspor'u 4 golle geçti

Adana Demirspor, evinde Alanyaspor’u 4 golle geçti

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor’u 4-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

3'üncü dakikada Adana Demirspor atağında kısa paslaşmalar sonunda rakip ceza sahasının solunda topla buluşan Belhanda, kale önündeki Onyekuru'yu gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

11'inci dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahasındaki karambolün ardından dışarı doğru giderken Efecan kafayla tekrar içeriye doğru yolladı. Topu önüne alan Koulouris, düzgün bir vuruşla golü buldu: 0-1

18'inci dakikada Adana Demirspor'un kontra atağında Rodrigues, soldan ilerleyerek rakip ceza sahasına ortasını yaptı. Topu önüne alan Cherif Ndiaye şık kontrolünün ardından güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

42'nci dakikada Adana Demirspor atağında sağdan rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Yusuf Sarı'nın, ceza sahasını yaklaşırken attığı sert şutta top az farkla dışarı çıktı.

45+5'inci dakikada Adana Demirspor atağında rakip ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Onyekuru, müsait pozisyondaki Belhanda'yı gördü. Topu alan Belhanda, düzgün kontrolünün ardından plase bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-1

45+7'nci dakikada Alanyaspor atağında Koulouris'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Semih Güler'in eline temas etmesi nedeniyle hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

45+11'inci dakikada Alanyaspor'da penaltı vuruşunu kullanan Efecan, topu köşeden ağlara yolladı: 2-2

Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle son buldu.

54'üncü dakikada Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Rodrigues, içeriye orta yaptı. İyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

56'ncı dakikada Adana Demirspor'da Stambouli'nin başlattığı atakta topu alan Belhanda, sağ taraftaki Yusuf Sarı'yı gördü. Rakiplerini çalımlayıp kaleye yaklaşan Yusuf'un ceza sahasından yaptığı düzgün vuruşla top filelerle buluştu: 3-2

66'ncı dakikada Rodrigues, soldan attığı şık pasla ceza sahası içerisindeki Belhanda'yı gördü. Belhanda'nın gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 4-2

74'üncü dakikada Alanyaspor atağında sağdan gelen topu iki hamlede kontrol eden Eduardo'nun şutu direğe takıldı.

83'üncü dakikada Alanyaspor atağında Balkovec'in uzaktan sert şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

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Adana Demirspor, evinde Alanyaspor'u 4 golle geçti
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