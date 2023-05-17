Konya güle oynaya

ünün diğer karşılaşmasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleye iyi başlayan yeşil-beyazlılar, 15. dakikadagolüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 sona ererken 54'te kaleci74'tebir kez daha sahneye çıkıp sonucu belirledi: 3-0. Böylece Stanojevic'in ekibi, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı.yenilgiyle ayrıldı.