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Giriş Tarihi: 17.5.2023

Konya güle oynaya

Konya güle oynaya
Günün diğer karşılaşmasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleye iyi başlayan yeşil-beyazlılar, 15. dakikada Alejandro Pozuelo'nun golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 sona ererken 54'te kaleci Runarsson'un hatasında Guilherme topu aldı, onun pasında Soner Dikmen skoru 2-0'a getirdi. 74'te Pozuelo bir kez daha sahneye çıkıp sonucu belirledi: 3-0. Böylece Stanojevic'in ekibi, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Alanyaspor ise peş peşe 2. karşılaşmasından yenilgiyle ayrıldı.

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Konya güle oynaya
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