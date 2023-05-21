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Giriş Tarihi: 21.5.2023 23:56

Valencia sahasında Real Madrid'i yendi

AA
Valencia sahasında Real Madrid’i yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'ya 1-0 yenildi.

Geçen hafta Barcelona'nın şampiyonluğunu ilan ettiği La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren Valencia, sahasında Real Madrid'e karşı önemli bir galibiyet aldı.

Türk futbolcu Cenk Özkaçar'ın ilk 11'de oynadığı Valencia'nın galibiyet golü, 33. dakikada Diego Lopez'den geldi. Puanını 40'a çıkaran Valencia, 13. sıraya kadar yükseldi.

Ligde bu sezon 8. yenilgisini yaşayan 71 puandaki Real Madrid ise sahasında Osasuna'yı 3-0 yenen Atletico Madrid'in (72) arkasından 3'üncülüğe geriledi.

VİNİCİUS JUNİOR'A IRKÇI HAKARET, MAÇI DURDURDU

Diğer yandan Valencia-Real Madrid maçının en önemli anlarından biri 71. dakikada yaşandı.

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius Junior'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil oldu.

Polisin tribüne giderek, söz konusu taraftarı aradığı görülürken, oyun yaklaşık 10 dakika durduktan sonra tekrar başladı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Vinicius Junior, Valencia'dan Hugo Duro'nun yüzüne attığı dirsek sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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Valencia sahasında Real Madrid'i yendi
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