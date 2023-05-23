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Giriş Tarihi: 23.5.2023 11:16

Son dakika haberleri: Diagne'den şaşırtan hareket! Attığı gole sevinmedi...

Son dakika haberleri: Diagne’den şaşırtan hareket! Attığı gole sevinmedi...

Son dakika haberleri: Mbaye Diagne'nin Karagümrük'e attığı gol sonrası sevinmemesi Trabzonspor'a transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.

Fenerbahçe deplasmanında 3-1 yenilen Trabzonspor, Akyazı'da Karagümrük'e patladı.

Bordo-Mavililer, ligin ilk yarısında 4-1 kaybettiği rakibinden aynı skorla rövanşı alırken İstanbul ekibinin golcüsü Mbaye Diagne'nin hareketi transfer iddialarını güçlendirdi.

Ligde bu sezonki 20. golünü Trabzonspor ağlarına gönderen Mbaye Diagne, 14. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

31 yaşındaki Senegalli yıldızın attığı golün ardından ise sevinmemesi dikkat çekti.

3 maç sonra Karagümrük'le sözleşmesi bitecek olan Diagne'nin bu hareketi, hakkında çıkan "Trabzonspor'a transfer olabilir" iddialarını güçlendirdi.

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Son dakika haberleri: Diagne'den şaşırtan hareket! Attığı gole sevinmedi...
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