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Giriş Tarihi: 6.6.2023 18:51 Son Güncelleme: 6.6.2023 19:03

Son dakika haberi: Trabzonspor Süper Lig'de Başakşehir'e konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor Süper Lig’de Başakşehir’e konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Her iki takım da ligi 3 puanla kapatmak isterken, zorlu karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor.

İŞTE İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Januzaj, Keny, Figueiredo.

Trabzonspor: M. Taha, Eren, Hüseyin, Serkan, Arif, Doğucan, Bardhi, Emirhan, Visca, Umut.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde Corendon Alanyaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Medipol Başakşehir deplasmanında kazanarak ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, ligde 35 maç sonunda 57 puanla 6. sırada bulunurken Medipol Başakşehir ise 59 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bordo-mavili takımda Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas'ın sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic'e ise izin verildi.

Karadeniz ekibi, eksik oyuncular nedeniyle karşılaşmaya genç ve fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkacak.

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Son dakika haberi: Trabzonspor Süper Lig'de Başakşehir'e konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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