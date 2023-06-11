Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i açıklandı
Giriş Tarihi: 11.6.2023 20:27

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i açıklandı

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi 11’i açıklandı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun en iyi 11'ini açıkladı.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılın takımında Manchester City, Inter ve Real Madrid'den oyuncular yer aldı.

Manchester City'nin 26 yaşındaki İspanyol orta saha futbolcusu Rodri, UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

İngiltere temsilcisi Manchester City'nin, İtalyan ekibi Inter'i Rodri'nin golüyle 1-0 yendiği İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklanan yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Defans: Kyle Walker (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Dimarco (Inter)

Orta saha: John Stones (Man City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Rodri (Manchester City)

Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid)

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu canlı yayında 'isteyen herkes olabilir' demişti! İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması!
SON DAKİKA: Döviz girişi artacak! Bakan Uraloğlu 'Tarihi bir adım atıyoruz' diyerek duyurdu
Çukurova Bölgesine ulaşımda müjde üstüne müjde
Kılıçdaroğlu’na göre suçlu 6 milyon köylü
Hah şöyle Kemal Bey, dökülün
Erk-ekler...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda rezil görüntü: LGBT terörüne destek verdiler
Köylüye hakaret eden Kılıçdaroğlu’na büyük tepki
Resmi Trol! İBB’nin resmi hesabından skandal paylaşım: Tepki gelince sildiler...
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA