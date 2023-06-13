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Giriş Tarihi: 13.6.2023 21:22

Irkçılığa maruz kalan Vinicius'a destek amacıyla Brezilya ile İspanya maç yapacak

AA
Irkçılığa maruz kalan Vinicius’a destek amacıyla Brezilya ile İspanya maç yapacak

Son dönemde tribünler tarafından maruz kaldığı ırkçı saldırılarla gündeme gelen Real Madridli yıldız futbolcu Vinicius Junior'a destek amacıyla Brezilya ile İspanya'nın milli takımları, dostluk maçına çıkacak.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ile Brezilyalı mevkidaşı Ednaldo Rodrigues arasında yapılan anlaşmayla, ırkçılığa karşı mücadeleyi göstermek için iki ülkenin milli takımlarının, dostluk maçına çıkması kararlaştırıldı.

"Tek ten" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Brezilya ile İspanya, gelecek yıl mart ayında Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaşacak.

Kampanya hakkında konuşan Başkan Rubiales, "Futbolumuzda ırkçı eylemlere yer yok." ifadelerini kullandı. Başkan Rodrigues ise "Futbolda ırkçılıkla mücadele etmek için, daha sert cezalar gerektiğini yetkili kurumların artık anlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilyalı futbolcu Vinicius, İspanya'da son yıllarda birçok kez ırkçı saldırıya maruz kalmıştı.

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Irkçılığa maruz kalan Vinicius'a destek amacıyla Brezilya ile İspanya maç yapacak
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