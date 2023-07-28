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Giriş Tarihi: 28.7.2023 11:23

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor'da Murat Sancak ayrılığı açıkladı!

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor’da Murat Sancak ayrılığı açıkladı!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Sancak, Onyekuru'nun takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cluj maçının ardından transfer için konuştu.

Sancak transfer konusunda, "Bir tane santrfor alacağız. Onu belirledik. Hocanın talebine göre kanatta oynayan bir oyuncu alacağız. Hocanın başka talebi yok şu anda. Fırsat transferi çıkarsa değerlendireceğiz ama biraz kadroyu boşaltmamız gerekiyor." dedi.

"BİZİMLE OLMAYACAK"

Murat Sancak, takımdan ayrılması gündemde olan Henry Onyekuru için de, "Onyekuru büyük bir ihtimalle bizimle olmayacak. Bugün son bir teklif gelecek, ona göre değerlendireceğiz. Büyük ihtimalle gidecek. Zaten şu anda ihtiyacımız yok. Akintola, Yusuf Sarı, Nani, Yusuf Erdoğan var. Eksiğimiz yok. Ama buna rağmen iyi bir oyuncu bulursak, kafamızda bir isim var, şartlarımıza uyarsa onu değerlendireceğiz." sözlerini sarf etti.

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Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor'da Murat Sancak ayrılığı açıkladı!
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