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Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:45

Son dakika transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'e dönüyor! Hatayspor'la anlaştı...

Son dakika transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz Süper Lig’e dönüyor! Hatayspor’la anlaştı...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe altyapısından yetişen genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor'da sürpriz bir isimle anlaşma aşamasına gelindi.

Hatay yerel medyasından Mustafa Dilek'in haberine göre; Hatayspor, Fenerbahçe altyapısında yetişip Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz ile anlaşmak üzere.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde Ömer Faruk Beyaz ile çalışma imkanı bulmuştu.

19 yaşındaki Ömer Faruk, kariyeri boyunca 17 kez A takım seviyesinde forma giydi.

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Son dakika transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz Süper Lig'e dönüyor! Hatayspor'la anlaştı...
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