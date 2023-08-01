Ömer Faruk Beyaz, Atakaş Hatayspor’da

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Hatayspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin Ömer Faruk Beyaz. Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer'e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.