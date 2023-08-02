Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada! Zalgiris maçında ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 2.8.2023 20:18 Son Güncelleme: 2.8.2023 20:21

Son dakika haberi: Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada! Zalgiris maçında ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde tur için sahada! Zalgiris maçında ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk ediyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Galatasaray - Zalgiris maçının tüm detayları...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında RAMS Park'ta Litvanya temsilcisi Zalgiris ile mücadele edecek.

Milyonların merak ettiği müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Thomas Leonard olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Halil Dervişoğlu.

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Mamic, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın tur atlaması için karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.

Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Bulgaristan'ın Ludogorets ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımlarının eşleşmesini geçen ekip ile karşılaşacak.

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Son dakika haberi: Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahada! Zalgiris maçında ilk 11'ler belli oldu...
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