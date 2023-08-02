Son dakika haberi: Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde tur için sahada! Zalgiris maçında ilk 11’ler belli oldu...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında RAMS Park'ta Litvanya temsilcisi Zalgiris ile mücadele edecek.
Milyonların merak ettiği müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Thomas Leonard olacak.
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın tur atlaması için karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.
Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.
Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Bulgaristan'ın Ludogorets ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımlarının eşleşmesini geçen ekip ile karşılaşacak.