Giriş Tarihi: 02.08.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 23:32

Son dakika haberi: Dries Mertens Galatasaray tarihine geçti! Yıldız isim Hagi'yi bile geride bıraktı...

Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i konuk ediyor. İlk 45'dakikada rakibi üzerine yoğun baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, Dries Mertens'in attığı harika golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve toplamda 3-2'lik skorla bir üst tura yükseldi. Attığı harika golle takımına galibiyeti getiren Belçikalı yıldız, Gheorghe Hagi'yi bile geride bırakarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. İşte son dakika Galatasaray - Zalgiris maçı haberinin tüm detayları...