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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dries Mertens Galatasaray tarihine geçti! Yıldız isim Hagi'yi bile geride bıraktı...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 23:32

Son dakika haberi: Dries Mertens Galatasaray tarihine geçti! Yıldız isim Hagi'yi bile geride bıraktı...

Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i konuk ediyor. İlk 45'dakikada rakibi üzerine yoğun baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, Dries Mertens'in attığı harika golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve toplamda 3-2'lik skorla bir üst tura yükseldi. Attığı harika golle takımına galibiyeti getiren Belçikalı yıldız, Gheorghe Hagi'yi bile geride bırakarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. İşte son dakika Galatasaray - Zalgiris maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Dries Mertens Galatasaray tarihine geçti! Yıldız isim Hagi’yi bile geride bıraktı...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında Zalgiris'i 1-0 mağlup etti. Toplamda 3-2'lik skor ile turu geçen sarı-kırmızılı ekip, 3. tura yükseldi ve Olimpija Ljubljana ile eşleşti.

Son dakika haberi: Dries Mertens Galatasaray tarihine geçti! Yıldız isim Hagi’yi bile geride bıraktı...

Rams Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

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Son dakika haberi: Dries Mertens Galatasaray tarihine geçti! Yıldız isim Hagi’yi bile geride bıraktı...

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Ahmet Şen, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş ile Cedric Bakambu yer aldı.

Son dakika haberi: Dries Mertens Galatasaray tarihine geçti! Yıldız isim Hagi’yi bile geride bıraktı...

Okan Buruk, geçen hafta Vilnius'ta yapılan ve 2-2 beraberlikle döndükleri ilk maçın 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, Yunus Akgün'ü yedeğe çekerken, Nicolo Zaniolo'yu kadroya almadı. İtalyan yıldızın dünkü antrenmandan sonra kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadığı bildirildi.

Son dakika haberi: Dries Mertens Galatasaray tarihine geçti! Yıldız isim Hagi’yi bile geride bıraktı...

MERTENS TARİHE GEÇTİ

Maçın 31. dakikasında fileleri havalandıran Dries Mertens tarihe geçti.

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