Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor tarihi anlaşmayı KAP’a bildirdi! İşte yeni stat isim sponsoru...

Trabzonspor, stat isim sponsorluğu için Papara ile anlaşıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Yapılan açıklamada taraflar arasında 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 5 yıllık süre için toplam 1 milyar 416 milyon TL'nin bordo-mavililerin kasasına gireceği kaydedildi.

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama;

Şirketimiz ile PAPARA ELEKTRONİK PARA A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır.

Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır.

Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında arttırılacaktır.