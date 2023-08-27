Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü yenişemedi! İstanbul’da puanlar paylaşıldı...

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3'üncü haftasında MKE Ankaragücü ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Kırmızı siyahlı ekip 44'üncü dakikada Rohden ile öne geçerken, sarı lacivertli takım 57'nci dakikada Efkan ile beraberliği sağladı. Fatih Karagümrük puanını 4'e çıkarırken, MKE Ankaragücü'de puanını 2 yaptı.