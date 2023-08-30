Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Inter, savunmasını Pavard ile güçlendirdi
Giriş Tarihi: 31.8.2023 00:56

Inter, savunmasını Pavard ile güçlendirdi

AA
Inter, savunmasını Pavard ile güçlendirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Fransız savunma oyuncusu Benjamin PavardBayern Münih'ten transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin süresi belirtilmeksizin 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine Inter'de devam edeceği ifade edildi.

İtalyan basını, Pavard'ın 5 yıllık sözleşmeye imza attığını ve ek ödemelerle 32 milyon avroyu bulabilecek bonservis karşılığında transfer edildiğini öne sürdü.

Kulüp kariyerine Lille'de başlayan Pavard, 2016 yazında Stuttgart, 2019 yazında ise Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Pavard, 49 kez giydiği Fransa Milli Takımı formasıyla 2018'de dünya şampiyonluğu, 2022'de ise dünya ikinciliği yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabancı çiftini çocuklarının soğukkanlılığı kurtardı
Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?
Cesaretleri var mı buna?
SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması: Yarın tamamlanacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçiriyoruz
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Döktükleri kanların hesabını soracağız
Sosyete Yunan Adalarını boşaltıyor
Nasıl olsa yalancıyı öpmüyorlar
Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Inter, savunmasını Pavard ile güçlendirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA