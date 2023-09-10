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Giriş Tarihi: 10.9.2023 22:42

Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.

Milli arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, 6'ncı dakikada Rachid Ghezzal ve 36'ncı dakikada Ante Rebic'in attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Tesislerde oynanan hazırlık maçını Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci Başkan Engin Baltacı ve Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

CHAMBERLAİN DİNLENDİRİLDİ

Beşiktaş'ın bugün Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında Alex Oxlade-Chamberlain yer almadı. İngiliz futbolcu hafta içerisinde yapılan çift antrenman ve yüklemeler sonrası hafif ağrısı olduğu için maçta riske edilmedi. İki-üç gün içerisinde takıma geri dönmesi bekleniyor.

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Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti
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